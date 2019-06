Brussel treft maatregelen tegen wildparkeren deelsteps

De vele deelsteps die in Brussel rondrijden, zullen binnenkort niet zomaar overal mogen worden achter gelaten. Brussel Mobiliteit gaat samen met Brusselse gemeenten bekijken in welke zones het wildparkeren van de elektrische deelsteps verboden kan worden. Dat schrijft De Morgen en het nieuws wordt bevestigd aan Belga.

Om een vergunning te krijgen moeten de deelstepverdelers in Brussel verplicht toekijken op het achteloos achterlaten van de steps. De Brusselse gemeenten hebben nu een lijst doorgegeven met de plekken waar ze liefst geen steps geparkeerd zien. Brussel Mobiliteit gaat samen met de gemeenten de mogelijkheid tot een parkeerverbod onderzoeken op deze plekken.

“Het uitgangspunt is om de zwakste weggebruiker, de voetgangers, te beschermen. Het is niet de bedoeling zo veel mogelijk boetes te innen. Daarom dat de Unesco-zone op en rond de Grote Markt een logische zone kan zijn voor een parkeerverbod”, stelt Inge Paemen, woordvoerster Brussel Mobiliteit.

De boetes voor foutparkeren worden geïnd bij de verdelers zelf en kunnen al snel oplopen van 200 euro bij een eerste vaststelling tot 2.000 euro bij een vierde vaststelling en mogelijk zelfs een intrekking van de vergunning. Controleurs van Brussel Mobiliteit die nu al toezicht houden op onder meer werven of parkeerplaatsen voor taxi’s, zullen ook de steps voor hun rekening nemen.

Dinsdag dook er op sociale media nog een filmpje op van een persoon die op een elektrische deelstep door de Hallepoort reed. “Volledig verboden, net zoals fietsen ook verboden is in tunnels”, stelt politiewoordvoerster Ilse Van de keere. Wie de bestuurder was, is onduidelijk en dus wordt er waarschijnlijk geen gevolg aan gegeven.