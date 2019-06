Man krijgt boete voor bellen achter het stuur maar was eigenlijk iets anders aan het doen

In Jinan, een stad in de Chinese provincie Shandong, heeft een man een boete gekregen omdat hij zat te bellen achter het stuur. Althans: dat dachten de camera’s die de overtreding registreerden. In realiteit zat de man aan zijn gezicht te krabben.

De man ontving een brief waarin stond dat hij 50 yuan moest betalen, omgerekend zo’n 6,39 euro, en dat er twee strafpunten worden toegevoegd aan zijn rijbewijs. “Op het internet kom ik regelmatig mensen tegen die een boete kregen omdat ze hun been of arm aanraakten in de auto”, zegt Liu op de Chinese microblog Sina Weibo. “Maar nu kreeg ik zelf een boete omdat ik de verkeersregels overtreden heb: het enige wat ik deed was even aan mijn gezicht krabben.”

Maar Liu laat het daar niet bij. “Ik ga met het camerabeeld naar de bevoegde instanties. Ik heb al gebeld maar daar ik word van het kastje naar de muur gestuurd. Volgens de krant ‘The Global Times’ werd de boete intussen kwijtgescholden. “De camera’s zijn zo afgesteld dat ze van elke beweging van de bestuurder een foto nemen en daarom werd deze handeling aanzien als een telefoongesprek.”