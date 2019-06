Geen tramspoor in zicht, toch mogen enkel trams deze straat in

Maarkedal - Joris Nachtergaele, burgemeester van de Oost-Vlaamse gemeente Maarkedal, keek dinsdag vol verbazing naar een foto die hij van een van zijn inwoners toegestuurd had gekregen. Er stond een wel heel opvallend verkeersbord in zijn landelijke gemeente. “Ik snap er niks van.”

“Uitgezonderd tram” staat er te lezen op het verkeersbord aan een wegje door de velden in Maarkedal. Erg opvallend, want in de gemeente rijdt helemaal geen tram. “Ik snap er niks van”, zegt Nachtergaele. “Toen ik het bord zag, moest ik zelf lachen. Ik heb naar onze diensten gebeld om te horen waarom dat bord bij ons staat. Wij zijn een erg landelijke gemeente, ik dacht zelfs dat wij zo geen borden hadden.” Maar het waren niet de gemeentediensten die het bord er gezet hadden. “Het blijkt van Infrabel te komen. Ze zijn wel aan de spoorovergang aan het werken in de buurt, maar dit is toch absurd.” In Maarkedal namen ze al contact op met Infrabel om het bord te laten verwijderen.