76.000 mensen stemden op de Plezantste Vereniging: deze drie tips helpen je naar de top

Razendpopulair. Zo kunnen we onze verenigingen zeker noemen in Vlaanderen. Maar liefst 55 procent van de Vlamingen zit er in minstens eentje. Maar welke groep is nu eigenlijk het plezantst? Het Nieuwsblad zoekt het uit met een stemming. Al 76.000 mensen hebben hun stem achtergelaten, maar de strijd gaat nog door tot 16 juni. Wij leggen je uit hoe je jouw kansen tot de winst nog kan verhogen in drie simpele stappen.