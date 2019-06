Frans gerecht ontmantelt extreemrechts terroristisch complot

Vijf personen zijn in Frankrijk in verdenking gesteld voor het beramen van een terroristisch complot. Wat ze precies van plan waren, is niet helemaal duidelijk, maar het gerecht verdenkt hen ervan “joodse of islamitische gebedsplaatsen” te hebben geviseerd. De betrokkenen zouden volgens een bron “bij het neonazisme aanleunen”.

De zaak kwam aan het licht toen in september vorig jaar in Grenoble een onderzoek geopend werd naar inbreuken tegen de wapenwetgeving. Een eerste persoon werd meteen in verdenking gesteld, twee anderen - onder wie een minderjarige - volgden in oktober.

Toen het verdere onderzoek het vermoeden deed rijzen dat er “gewelddadige aanslag tegen een gebedsplaats” werd beraamd, werd de antiterreurafdeling van het parket van Parijs ingeschakeld. Die nam een gespecialiseerde onderzoeksrechter onder de arm die een breder complot kon blootleggen. Einde mei kwamen twee nieuwe verdachten in het vizier - onder wie opnieuw een minderjarige - die opgepakt werden op verdenking van het vormen van een criminele, terroristische organisatie. Zij werden onder voorwaarden vrijgelaten.