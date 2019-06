GERUCHTEN. Grote twijfels bij De Ligt, Zidane heeft zinnen gezet op landgenoot, nieuwe doelman voor Manchester United

LEES OOK.Supertalent Matthijs de Ligt krijgt advies van niemand minder dan Cristiano Ronaldo: “Ik schrok er een beetje van”

“Ik weet nog steeds niet wat mijn hart precies wil”, vertelt De Ligt aan Mundo Deportivo. “Ik heb mij de afgelopen tijd geconcentreerd Ajax en Oranje. Nu het vakantie is, krijg ik de kans om na te denken en om te beslissen wat ik met mijn toekomst wil doen. Wat het belangrijkste is? Dat ik ergens terechtkom waar ik belangrijk kan zijn en veel wedstrijden kan spelen.”

Bij Barcelona hebben ze met Gerard Piqué, Samuel Umtiti en Clément Lenglet natuurlijk al drie centrale mannen. “Natuurlijk hebben ze geweldige verdedigers, maar concurrentie is niet iets waar ik bang voor ben. Het is logisch en normaal dat er bij een grote club als Barcelona onderlinge concurrentie is.”

“Geld is het probleem niet. Maar misschien is dit niet het juiste moment om naar Barcelona te gaan”, stelt De Ligt. “Dat is iets waar ik tijdens mijn vakantie over na moet denken, dat is alles. Een kleedkamer delen met Lionel Messi en Frenkie de Jong? Dat zou mooi zijn, maar ik moet ook kijken wat het beste voor mezelf is.”

Intussen meldt Sky Italia dat Juventus serieus is voor De Ligt, maar dat Ajax 80 miljoen euro wil voor de Nederlander. Eerder werd al gemeld dat PSG de verdediger 15 miljoen per jaar wil bieden.

Overzicht geruchten:

- Geen uitleenbeurt voor Vinicius Junior, die bij Real Madrid zal blijven volgend seizoen. (ESPN)

- Gonzalo Higuain is een doelwit voor nieuwbakken Roma-trainer Paulo Fonseca. (La Repubblica)

- Arsenal moet 28 miljoen betalen om Yannick Carrasco weg te halen bij Dalian Yifang. (Evening Standard)

- Juventus gaat 30 miljoen betalen voor verdediger Cristian Romero, maar hem meteen weer uitlenen aan Genoa. (Goal Italia)

- Real Madrid wil vol gaan voor Paul Pogba, Zinédine Zidane wil de Franse middenvelder er absoluut bij komend seizoen. Manchester United wil 150 miljoen, maar wil international liever niet verkopen. (Marca/AS)

