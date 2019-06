Vriendelijke hond wil postbode begroeten, maar die gaat zomaar de confrontatie aan met busje pepperspray

Een postbode heeft in Los Angeles om onduidelijke redenen een hond mishandeld. De vierjarige Siberische husky Coco wilde vorige week de postbode begroeten, maar kreeg al snel pepperspray in zijn richting gespoten. Zijn baasje kon het incident achteraf bekijken dankzij zijn bewakingscamera’s.

Jose Amezcua kon nauwelijks zijn ogen geloven toen hij de beelden zag. Coco leek enkel vriendelijke intenties te hebben tegenover de postbode, maar dat kwam hem niettemin duur te staan. De dame liet aanvankelijk het busje pepperspray vallen, om het nadien weer op te pikken en in de richting van de hond te spuiten.

Bij thuiskomst merkte Amezcua meteen dat er iets niet pluis was. “Hij was zijn kop constant door het gras aan het wrijven”, vertelde hij aan lokale media. Even kijken naar de bewakingsbeelden bracht nadien duidelijkheid. Een familielid meldde het incident bij de United States Postal Service, terwijl Amezcua zijn husky naar de dierenarts bracht. De hond stelt het intussen goed. Voorlopig is niet duidelijk of de postbode een straf mag verwachten.

