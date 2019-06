‘Man die bange puppy redt van moordzuchtige slang’ niet meer welkom op YouTube

Nadat een gebruiker op Reddit de aandacht vestigde op een macaber subgenre van ‘natuurvideo’s’ is YouTube in stilte honderden video’s aan het verwijderen. Het gaat om zogenaamde ‘reddingvideo’s’. Vele gebruikers vinden ze vertederend of spannend om naar te kijken, maar het gros van die video’s zijn in scene gezet en veroorzaken nodeloos dierenleed. De dieren die opgevoerd worden in zulke video’s lopen reëel gevaar. Vaak raken ze gewond en soms sterven ze.

Opgelet. Dit artikel bevat beelden die sommigen als schokkend kunnen ervaren

Wie video’s met dieren wil bekijken op YouTube heeft keuze genoeg. Gaande van het kanaal van BBC’s Planet Earth tot National Geographic tot vloggers die op zoek gaan naar de radioactieve wolven van Tsjernobyl. You name it, YouTube heeft het. Er is echter één morbide subgenre dat voor de bijl moet: dat van de zogenaamde fake reddingsvideo’s.

Foto: rr

De set-up is eenvoudig: schattige beestjes worden bedreigd en/of aangevallen door een roofdier. Veelal zijn het werkelijk weerloze beestjes zoals een nest kittens of schattige puppies. Het roofdier bedreigt, verwondt of doodt één van de diertjes tot een mens het roofdier wegjaagt.

Foto: YouTube.

Zo nep als iets

Het grote probleem: veelal kan er geen sprake zijn van een ‘redding’ gezien alles in scene is gezet. De mensen achter de video hebben het roofdier bij de puppies of het nest kittens gezet.

Soms gebruiken ze de schattige diertjes als lokaas en wachten ze tot een roofdier erop afkomt. Op het laatste moment grijpen ze dan in, kwestie van de spanningsboog strak te houden.

Het is overigens bijzonder duidelijk wanneer zulke video’s in scene zijn gezet. De makers hebben de ‘actie’ vastgelegd vanuit verschillende camerastandpunten. Ook de generische actiefilmmuziek en nodeloos ‘heroïsche’ shots van hoe een mens tussenkomt in dit ‘natuurdrama’ zetten dit extra in de verf.

Foto: YouTube.

Sommige makers van dit type video’s zetten het er zelfs expliciet bij. Eén van die populaire, maar intussen opgedoekt, kanalen is ‘Wilderness exploration’. De makers steken niet onder stoelen of banken dat de video’s in scene zijn gezet. “Deze video is voor entertainment purposes only. We doen de slang geen pijn, de slang is ons huisdier. Deze video bevat schokkende beelden van dieren die gedood worden.”

Flagrante schending van de YouTube-richtlijnen

De richtlijnen die YouTube hanteert zijn duidelijk. Niet toegelaten is “content waarbij sprake is van onnodig lijden of opzettelijke schade die dierenleed veroorzaakt en content waarin dieren door mensen worden aangemoedigd of gedwongen om te vechten.” Ondanks het feit dat dit genre video’s een flagrante overtreding van zulke richtlijnen omvatten, zijn er nog steeds bijzonder veel filmpjes van hetzelfde type te vinden.

Opgelet. Onderstaande video bevat schokkende beelden.

Zulke video’s zijn bijzonder populair en dus ook zeer lucratief. Eén van de hoogvliegers, die intussen verwijderd werd, is “Brave Cat’s Mother Protect and Save Her Baby Cat Life From Anaconda”. In totaal was die video goed voor 113 miljoen views. De populairste zijn intussen verwijderd, maar wie ‘kitten snake’ zoekt, vindt zonder enige moeite karrenvrachten dierenleed. Wie op YouTube filmpjes ziet die ingaan tegen de richtlijnen, wordt gevraagd deze te rapporteren.