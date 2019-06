Ryanair zet dochtermaatschappij op in Malta

De Ierse budgetvlieger Ryanair gaat van start met een Maltese dochtermaatschappij. De Ieren nemen daarvoor de startende luchtvaartmaatschappij Malta Air over, meldt Ryanair dinsdag. De maatschappij is niet te verwarren met Air Malta, de Maltese nationale luchtvaartmaatschappij.

Ryanair zal zes Boeing-vliegtuigen en 200 werknemers overdragen aan Malta Air. Nadien wil Ryanair de vloot van Malta Air nog verder uitbouwen, tot tien in de komende drie jaar. Tegen de zomer van 2020 moet de vloot met standplaats in Malta met de nieuwe kleuren vliegen.

Voorts zal Ryanair ook vliegtuigen met basis in Frankrijk, Italië en Duitsland onder de nieuwe Maltese licentie stallen. Zo zullen de die betrokken crews volgens het bedrijf in de respectieve landen belast worden, en niet langer in Ierland. Volgens topman Michael O’Leary zullen meer dan 50 Ryanair-kisten de komende jaren in Malta geregistreerd worden.

De Maltese premier Joseph Muscat heeft er volgens de lokale media vertrouwen in dat Air Malta en Malta Air niet in elkaars vaarwater terecht zullen komen. “We geloven er echt in dat Malta Air en Air Malta elkaar kunnen versterken op verschillende markten”, klinkt het bij The Malta Independent.

Eind juni wil Ryanair de deal finaal rond hebben. Financiële details zijn er niet. Het bedrijf heeft al twee andere dochtermaatschappijen: het Poolse Buzz en Lauda uit Oostenrijk.