Wielrenner vermijdt op het nippertje botsing met aanstormende trein bij onbewaakte overweg

Onbewaakte overwegen in Nederland zo snel mogelijk opheffen of beveiligen: het is een belangrijke prioriteit bij spoorbeheerder ProRail. Enkele weken geleden werd nog maar eens duidelijk waarom. Op videobeelden valt te zien hoe een wielrenner maar op het nippertje aan de dood ontsnapt op zo’n overweg.

Het schokkende incident gebeurde nabij Lochem, in de provincie Gelderland. Een camera in de cabine van de machinist bracht alles in beeld. De wielrenner kwam samen met een vriend plots van achter de bosjes aan bij de onbewaakte overweg en kon nog op het laatste moment in de remmen gaan. “Plots riep mijn maat nog net op tijd “stop!”, aldus de man. “Het viel me op dat er voor de bocht geen aankondiging van de onbewaakte overweg stond. Ik heb dat na het incident gemeld bij ProRail.” Ook in ons land gebeuren er nog jaarlijks ongevallen op onbeveiligde spoorwegovergangen.

