Rode Duivels samen naar de kapper voor de match: “Ik mocht het haar van Dries Mertens niet kleuren”

Als de Rode Duivels vanavond op het veld staan met een perfect gestylede coupe, dan hebben ze dat te danken aan de Brusselse kapper Charbel Georgis (30). In zijn stoel zaten maandag onder andere Dries Mertens, Jan Vertonghen en Yannick Carrasco.

In zijn kapsalon in Etterbeek komen de Rode Duivels wel vaker over de vloer. Vooral Yannick Carrasco dan, een vriend van kapper Charbel Georgis (30): “Ik leerde hem kennen toen hij in Monaco speelde en knipte toen ook al zijn haar. We zijn intussen goede vrienden geworden en nu neemt hij andere Duivels mee naar mijn salon.”

Maandag waren dat Mertens, Vertonghen, Meunier en Mignolet. Al knipte Georgis eerder ook al de coupe van Kevin Mirallas en de krullebol van Axel Witsel. “Nee, Witsel heeft geen moeilijk kapsel om te knippen. Met twaalf jaar ervaring lukt dat natuurlijk wel. Bovendien zijn de voetballers geen lastige klanten, ze zijn heel sympathiek”, zegt hij. De kapper heeft dan ook ervaring met bekende sterren, want hij knipt geregeld ook Franse voetballers.

Hoewel Georgis niet diegene is die de haren van Dries Mertens blond heeft gekleurd tijdens het WK vorig jaar - de Duivels hebben meerdere kappers - weet hij wél waarom onze Rode Duivel over zijn coupe wreef toen hij zaterdag tegen Kazachstan scoorde. “Hij heeft het me gisteren gezegd: zijn blonde haar brengt hem geluk. Elke keer maakt hij dan een goal. Ook tijdens het WK vorig jaar, toen hij tegen Panama scoorde. Ik mocht het dus niet kleuren, enkel bijknippen voor de match van vanavond.”

Daar zet hij straks zijn tv voor aan, want voor zijn klanten wil hij supporteren. “Ik ben sowieso een grote voetbalfan. Toen ik klein was, voetbalde ik ook. Nu is dat moeilijker met de zaak, maar ik ga zeker kijken vanavond.” En dan hoopt hij dat Mertens’ blonde kapsel hem vanavond weer geluk brengt.