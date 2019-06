Van doelpuntenmachine in de Premier League naar de tribune in Japan: wat is er aan de hand met Fernando Torres?

Een handvol jaren geleden was hij één van de meest geliefde spitsen in Europa, maar tegenwoordig verdient Fernando Torres de kost in Japan. Hij speelt er voor Sagan Tosu, maar slaagt er maar niet in om een deuk in een pakje Japanse boter te spelen sinds zijn aankomst.

121 goals voor jeugdliefde Atlético Madrid, 45 voor Chelsea, 81 voor Liverpool, 1 tijdens een korte uitleenbeurt aan AC Milan en nu vier in bijna een jaar voor Sagan Tosu: het gaat duidelijk niet goed met Torres in Azië. De spits had na zijn tweede periode bij Atlético in begin juli 2018 de overstap gemaakt naar de J-League, de Japanse eerste voetbalklasse. De club naar zijn keuze was Sagan Tosu, dat dan al jaren niet kon concurreren met de topclubs.

Torres won een pak prijzen, waaronder de Europa League met Atlético. Foto: REUTERS

Geen goal sinds november

De komst van een spits met de allure van ‘El Niño’ zou dat oplossen, toch? Niet dus. Torres vond na twaalf speeldagen - de Japanse competitie heeft 31 speeldagen en loopt van februari tot december- nog steeds het net niet. Zijn laatste doelpunt voor de club dateert zelfs al van november vorig jaar.

Bij het begin van het seizoen was Torres nog aanvoerder, maar die titel draagt hij intussen ook niet meer. Van de veertien gespeelde speeldagen miste hij twee wedstrijden met een spierblessure, maar hij geraakte in de overige wedstrijden ook maar aan zes basisplaatsen en vier invalbeurten. Straffer nog:Torres speelde geen wedstrijd meer sinds half mei. Hij zat tegen de Kashima Antlers op 26 mei nog bij de selectie, maar de laatste wedstrijd mocht hij zelfs bekijken vanop de tribune.

Torres in een stevig duel met Jan Vertonghen. Foto: IMAGEGLOBE

Vechten voor behoud

Niet dat Sagan zo goed loopt dat het zonder hun gewezen topspits kan. De club uit het zuiden van Japan scoorde nog maar zes goals in veertien duels. Vorig seizoen werd de degradatie maar nipt vermeden, de nieuwe coach Lluis Carreras moest zijn landgenoot Torres weer naar een hoger niveau brengen. Zonder succes, dat is duidelijk. Sagan Tosu staat voorlaatste in Japan en lijkt opnieuw te moeten vechten voor het behoud.

Torres belt misschien best eens naar David Villa, zijn vroegere ploegmaat bij het nationaal team van Spanje, voor advies over scoren in Japan. De voormalige spits van Barcelona scoorde dit seizoen zes keer in twaalf wedstrijden voor Vissel Kobe. Hij wordt wel beter ondersteund: Lukas Podolski en Andrés Iniesta zijn immers ploegmaten van hem in Japan.