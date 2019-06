Doodrijder van Sharon (22) naar huis met enkelband: “Maar hij mag niet gaan werken”

Ieper / Vleteren - Davy K., de man die verdacht wordt van doodslag op zijn ex-vriendin Sharon Gruwez, mag de gevangenis verlaten. Vermoedelijk vandaag trekt hij opnieuw in bij zijn ouders, onder toezicht van een enkelband. “Maar hij mag niet gaan werken”, zegt zijn advocaat. “Thuis op het internet surfen mag wel.” De familie van Sharon is ontgoocheld.

De feiten dateren van de nacht van 31 oktober op 1 november. Die dag reed K. met zijn auto tegen een geparkeerde bus in de Veurnestraat in Oostvleteren. Sharon werd uit de wagen geslingerd en overleed ter plaatse. Meteen waren er geruchten over kwaad opzet, want de twee hadden een turbulente relatie achter de rug. Davy K. was een paar maanden voor het ongeval al eens veroordeeld voor slagen en verwondingen tegenover Sharon.

De Gentse Kamer van Inbeschuldigingstelling besliste nu dat K. naar huis mag, maar dan wel met een enkelband. “De raadkamer van Ieper had beslist dat hij mocht worden vrijgelaten onder voorwaarden”, zegt zijn advocaat Kurt Vanlerberghe. Maar het parket ging in beroep dus moest de zaak gisteren opnieuw worden bepleit in Gent. “Ik vroeg opnieuw de vrijlating onder voorwaarden en ondergeschikt een enkelband.” Davy K. werkte tot voor zijn aanhouding als chauffeur, hij reed rond met auto-onderdelen. “Van zijn werkgever mocht hij terugkeren na de hechtenis. Maar dat kan nu niet”, zegt Vanlerberghe. “Werken is niet toegelaten tijdens voorlopige hechtenis.”

De doodrijder woonde alleen in Woesten. “Maar na de feiten heeft hij zijn huurcontract opgezegd. Hij keert nu terug naar het huis van zijn ouders. Daar moet hij binnen blijven. Enkel voor vooraf gemelde afspraken, zoals een doktersbezoek, mag hij het huis verlaten.” Hij mag dus, bijvoorbeeld, geen wandeling maken. “Maar hij mag wel twee uur internetten. Terwijl hij misschien meer zou geholpen zijn met die wandeling.” Als de zaak opnieuw voor de raadkamer komt in Ieper, zal Vanlerberghe opnieuw de voorwaardelijke invrijheidsstelling pleiten, zodat K. opnieuw aan het werk kan.

