Hacker steelt 18 uur aan nieuwe muziek van bekende band, maar die draait de situatie helemaal om

Een hacker die Radiohead wilde afpersen, is mooi te kijk gezet door de Britse band. De onbekende dief stal 18 uur aan muziek uit de archieven van zanger Thom Yorke (50) en eiste een smak geld in ruil. Waarop Radiohead doodleuk alle nummers op het internet gooide. “Laat de fans maar uitmaken of we het losgeld hadden moeten betalen.”

Wie Radiohead probeert te chanteren, denkt maar beter twee keer na. Een hacker brak vorige week binnen in de digitale archieven van frontman Thom Yorke en griste er achttien uur aan onuitgegeven muziek mee. Die bewaarde Yorke op oude minidiscs.

De hacker dreigde het materiaal integraal vrij te geven, tenzij de groep 150.000 dollar – omgerekend meer dan 132.000 euro – losgeld betaalde. “Het gaat om ruwe schetsen uit de periode van onze derde plaat”, vertelt gitarist Jonny Greenwood (47) in een communiqué. OK computer uit 1997 telt wereldhits als Karma police en No surprises, en geldt als een van de beste albums aller tijden. “Maar in plaats van te klagen of het dreigement te negeren, hebben we besloten om alles gewoon zelf uit te brengen”, aldus Greenwood.

En dus gooit Radiohead zomaar een stevige portie van haar muzikale ideeën op het internet. Het gaat onder meer over onuitgegeven songs, demo-opnames en speciale versies van publiekslievelingen als Paranoid android en True love waits. Een schatkamer voor de fans, dus. De opnames zijn drie weken lang te beluisteren via de muziekwebsite Bandcamp, voor 18 pond – of zo’n 20 euro – per luisteraar. Dat geld gaat naar Extinction Rebellion, een milieuorganisatie die overal ter wereld regeringen aanmaant om zich meer in te zetten voor het klimaat. De organisatie dankte Radiohead gisteren voor het initiatief.

Madonna geeft het voorbeeld

Radiohead is niet vies van een online stunt. In 2007 boden ze als eerste groep ooit een volledig album aan op hun website, waar fans zelf konden kiezen hoeveel ze betaalden. Maar nu gaan de bandleden dus nog een stap verder. “We weten niet of het zo interessant is”, zegt Greenwood. “De muziek was nooit bedoeld voor publicatie. Maar laat het publiek vooral zelf ontdekken of we het losgeld hadden moeten betalen.”

Ook artiesten als Michael Jackson, Lady Gaga, Justin Timberlake en Mariah Carey werden al het slachtoffer van hackers. In 2015 gaf Madonna het goede voorbeeld aan Radiohead en deelde ze zes nummers online, nadat haar computer was gekraakt tijdens de opnames van het album Rebel heart. Toen kreeg de hacker veertien maanden cel. Radiohead lijkt niet geneigd om een klacht in te dienen, dus wellicht gaat de dader deze keer vrijuit.