Twee magneten leggen je watermeter stil

Op het internet circuleren verschillende video’s waarin mensen op een listige manier hun waterfactuur sterk doen dalen. Ze gebruiken daarvoor sterke magneten die hun watermeter stilleggen. “Fraude” klinkt het bij De Watergroep.

Met een simpel trucje kan je ervoor zorgen dat je geen cent meer betaalt voor water. Twee magneten van 60 euro kunnen je watermeter blijkbaar stilleggen. De teller loopt niet verder, maar het water stroomt wel. Dat blijkt uit een video die Het Laatste Nieuws in handen kreeg.

“Het gaat hier niet over twee magneten die je thuis op de koelkast hangt. Onze meters worden wel degelijk gecontroleerd op fraude. Magnetisme is daar één van. In die video’s worden enorm sterke magneten gebruikt die niet zo maar te vinden zijn”, zegt Kathleen De Schepper, woordvoerster van De Watergroep. Ook is het niet zo eenvoudig als het in de video’s lijkt. “De mensen die dit doen, weten hoe de meters werken en hoe ze in elkaar zitten.”

Controleurs

Kleine verschillen met je normale waterfactuur zal bij De Watergroep niet zo maar opvallen. Maar thuis de truc eens uittesten, is toch niet echt aangewezen. “Het is en blijft fraude. Waterdiefstal. Als we zo’n dingen opmerken, communiceren we dat met de politie.” Ook worden er regelmatig steekproeven gedaan en komen controleurs langs om de meterstand op te nemen. “Als je de waterfactuur vergelijkt met de andere nutsvoorzieningen, ligt die vaak al erg laag. Ik begrijp dus niet waarom mensen daar mee gaan frauderen.”

Om fraude verder te voorkomen, is De Watergroep gestart met het uitrollen van digitale meters. “Daar hebben de magneten geen effect op.”

Wietplantages

In het verleden kon De Watergroep al andere vormen van waterdiefstal opmerken. “Illegale standpijpen komen soms voor, maar ook op wietplantages kunnen ze erg vindingrijk zijn.” Daar hebben ze vaak ook een pak meer water nodig, wat opnieuw een belletje doet rinkelen bij De Watergroep. “Dan verwittigen we altijd de politie.”