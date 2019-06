Waalse bedrijven betalen stipter dan Vlaamse

In Vlaanderen wordt 11,9 procent van de facturen door bedrijven te laat betaald, terwijl dat cijfer in Wallonië en Brussel maar 7,5 procent bedraagt. Waalse bedrijven zijn dus stiptere betalers dan Vlaamse, zo blijkt uit cijfers verzameld door invorderingsspecialist Intrum.

Volgens Guy Colpaert, CEO van Intrum België, is men in Wallonië en Brussel blijkbaar “iets voorzichtiger” met het betalen van facturen en wil men leveranciers niet voor het hoofd stoten. “Bij het zakendoen in Wallonië zijn de relationele aspecten wat belangrijker”, aldus Colpaert.

Het voorbije jaar is het risico op facturen die niet worden betaald duidelijk gestegen, zo blijkt nog uit het rapport van Intrum. De jaarlijks afgeschreven omzet van bedrijven in ons land - dat zijn facturen die nooit worden betaald - is in 2019 gestegen naar 3,5 procent. Een jaar eerder was dat maar 2 procent. België doet daar ook slechter mee dan het Europees gemiddelde (2,3 procent). Intrum vreest dat een economische vertraging dreigt. “Niet betaalde facturen gelden als een conjuncturele barometer”, waarschuwt Colpaert.

60 dagen

Nog uit de cijfers blijkt dat ons land Europees niet zo goed scoort als het gaat om tijdig betalen. Zo zegt 67 procent van de Belgische bedrijven problemen te hebben met facturen die te laat worden betaald, terwijl dat in Europa maar gemiddeld bij de helft van de bedrijven het geval is.

België is dus een slechte leerling als het aankomt op stipt betalen. De overheid geeft alvast niet het goede voorbeeld: de Belgische staat betaalt zijn leveranciers gemiddeld op 60 dagen. In 2016 was dat op 64 dagen. Het Europees gemiddelde bedraagt 42 dagen.