Onverantwoord: na man op deelstep nu ook fietser gefilmd in Brusselse tunnels

Na deelstepgebruiker nu ook fietser gefilmd in Brusselse tunnels

Brussel - Nadat eerder deze week al een video online verscheen van een deelstepgebruiker in de Hallepoorttunnel, duikt dinsdag een gelijkaardige video op. Ditmaal gaat het om een fietser die zich waagt aan een ritje door meerdere tunnels in hartje Brussel. Een stunt die evenmin onopgemerkt voorbijging op sociale media.

Een automobilist achter de fietser kon zijn traject minutenlang vastleggen. De beelden laten zien hoe de fietser eerst door de Kruidtuintunnel reed, om vervolgens ook de Rogier- en Leopold II-tunnel voor zijn rekening te nemen. Afgaande op de snelheid die de kerel haalde, reed hij vermoedelijk op een elektrische fiets. Net als steps zijn ook fietsen verboden in de Brusselse tunnels. Of hij zich aan een boete mag verwachten, is onduidelijk.

