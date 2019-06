Burgemeester wil snelheid op ring van Parijs verlagen tot 50 km/uur

Met de auto op en af naar Parijs voor een gezellig weekendje kan je binnenkort heel wat extra tijd kosten. De burgemeester van de Franse hoofdstad wil experimenteren met een snelheid van 50 km per uur op de Parijse périphérique. Dat schrijft de Franse krant Le Parisien.

“We hebben geen tijd meer om te wachten”, zegt Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs. Met een verlaagde snelheid wil ze de ring rond Parijs veranderen in een ‘stedelijke boulevard’. Gedaan dus met 70 km per uur - niet dat nu al zo vlot gaat - op die Parijse ring. Ook moet er een rijstrook voorbehouden worden voor personenwagens en carpoolen.

De aanbevelingen komen er omdat ze in Parijs de luchtvervuiling aan willen pakken. En dat is nodig want elke dag rijden zo’n 1,2 miljoen voertuigen over de Parijse ring met een gemiddelde snelheid van 39,7 kilometer per uur.