Dries Mertens verdwijnt uit de ploeg bij de Rode Duivels, Schotland doet het zonder twee uitblinkers

Bondscoach Roberto Martinez verrast met zijn basiselftal in de EK-kwalificatiematch tegen Schotland. Dries Mertens, tegen Kazachstan nog goed voor één goal en twee assists, verdwijnt uit de ploeg voor middenvelder Youri Tielemans. Op rechts start Thomas Meunier opnieuw in plaats van Timothy Castagne.

Door de basisplaats voor Tielemans krijgt Kevin De Bruyne meer ruimte om zich aanvallend uit te leven. Of dat als derde aanvaller in een 4-3-3 of als extra middenvelder in een 3-5-2 zal zijn, is nog niet duidelijk.

Ook in de Schotse basiself waren er enkele verrassingen te bespeuren. Zo is er in de ploeg geen spoor van Liverpool-ster Andy Robertson. Hij zou in laatste instantie uitgevallen zijn met een hamstringblessure. Ryan Fraser, dit seizoen goed voor 15 assists in de Premier League, start dan weer op de bank.

