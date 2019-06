Soldaat vindt 75 jaar na WO2 het Franse meisje terug waarop hij verliefd werd

75 jaar lang waren ze van elkaar gescheiden. Een Amerikaanse oorlogsveteraan en zijn Frans liefje. De twee leerden elkaar tijdens de Tweede Wereldoorlog kennen in Frankrijk, maar verloren elkaar na twee maanden uit het oog. De Franse televisiezender France 2 regelde na al die tijd een nieuwe ontmoeting. “Ik heb altijd van je gehouden.”

K.T. Robbins, een Amerikaanse soldaat, zat tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Franse departement Meurthe-et-Moselle. Daar leerde hij de 18-jarige Jeannine Gannaye kennen en werd op slag verliefd. De twee beleefden een hartstochtelijke tijd, maar na twee maanden werd Robbins onverwacht overgeplaatst. Jeannine herinnert zich de dag nog heel goed. “Toen hij in die vrachtwagen zat, hebt ik erg veel gehuild.”

Terug in Amerika pakte Robbins zijn gewone leven terug op en trouwde met een andere vrouw. Maar een foto van Jeannine hield hij altijd bij. “Ik zou graag nog een keer terugreizen naar Frankrijk om met haar familie te spreken. Zij zal intussen waarschijnlijk zelf wel al overleden zijn”, zei de man. Maar niets was minder waar. Jeannine is nog in leven en brengt haar dagen door in een rusthuis in Montigny-lès-Metz. Ze is momenteel al 92 jaar.

Ontmoeting

Robbins stak daarom de oceaan over en kon na 75 jaar terug in de armen van zijn geliefde vallen. Daar hoorden een hoop kusjes en lieve woorden bij. “Ik heb altijd van je gehouden”, zei de man in het Engels. De Franse Jeannine antwoordde daarop: “Hij zei dat hij van me hield, dat heb ik verstaan.” De vrouw had stiekem was lessen Engels genomen om toch een praatje met haar soldaat te kunnen doen.

Maar waarom hij nooit terugkeerde naar Frankrijk, die vraag lag bij Jeannine op de lippen. “Als je getrouwd bent, komt het er niet meer van”, zei de man daarop.

Toen ze na enkele uren opnieuw afscheid moesten nemen, ging dat gepaard met een hoop tranen. Geen van beide wou de andere laten gaan. Maar dit keer hebben ze duidelijk afgesproken elkaar nog eens te zien.

Nieuwslezeres

Niet alleen Robbins en zijn vriendinnetje konden moeilijk de tranen bedwingen. Ook de Franse nieuwslezeres Nathalie Maleux kreeg tranen in haar ogen na het zien van de emotionele reportage van France 2. Zij moest zich even terug herpakken na het segment voor ze verder kon gaan met de rest van de uitzending.