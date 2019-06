Papa van Sharon (22) vol ongeloof na vrijlating van haar ex-liefje: “Justitie heeft niets geleerd uit Julie Van Espen”

“Ze doen opnieuw hetzelfde. Justitie heeft niets geleerd uit de zaak van Julie Van Espen. Terwijl ze onderzoeken waarom haar moordenaar vrij kon rond lopen, sturen ze die van onze dochter met een enkelband naar huis.” Dat zegt James Gruwez. Op 1 november overleed zijn dochter in een verkeersongeval. Haar ex-lief Davy K. zou doelbewust tegen een bus hebben gereden. Hij wordt verdacht van opzettelijke doodslag.

James Gruwez moest het nieuws dinsdag via de pers vernemen. Davy K., in de cel op beschuldiging van doodslag, mag naar huis met een enkelband. Dat had de Gentse Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist ...