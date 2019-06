Indrukwekkend: op dit verlaten autokerkhof staan maar liefst honderden Ferrari’s en Lamborghini’s stof te happen

Het is een impressionant beeld: honderden luxewagens die al jaren stof staan te happen op een autokerkhof. Dat is momenteel aan de gang in Sharjah, een stad in de Verenigde Arabische Emiraten. De merken die je er bovendien aantreft zijn verre van de minste: onder het vuil pronken onder meer Ferrari’s, Rolls Royces en Lamborghini’s.

Volgens Mohsin Latif, de 25-jarige YouTuber die de videobeelden maakte, is het waarschijnlijk het grootste autokerkhof in de Verenigde Arabische Emiraten. “Supercars, luxewagens, klassieke auto’s, … alles kan je hier vinden”, aldus de kerel. Naar verluidt waren de wagens voornamelijk in het bezit van expats die het land zijn uitgevlucht na wanbetaling.

Ondanks dat het een autokerkhof betreft, vallen er blijkbaar ook koopjes te doen. “Mensen uit verschillende landen komen naar hier om aan een halve prijs onderdelen te kopen”, vertelt Latif. Al is het gros van de wagens intussen goed voor de schroothoop.

