Gijzeling in noordwestelijke Franse gevangenis

In de zwaar beveiligde gevangenis van Condé-sur-Sarthe in het noordwesten van Frankrijk is dinsdagavond een gijzeling aan de gang, zo heeft nieuwszender BFMTV op gezag van overeenstemmende bronnen gemeld en zo heeft het Franse gevangeniswezen (DAP) bevestigd.

Een gevangene zou twee cipiers gijzelen, zo meldde BFMTV.

Het is niet de eerste keer dat er in diezelfde gevangenis een gijzeling plaatsvindt. In maart heeft een geradicaliseerde gedetineerde twee cipiers aangevallen en verwond.

Op het Franse ministerie van Justitie is een crisiscel geactiveerd.