Eerste ebola-geval in Oeganda

In Oeganda krijgt een vijfjarige jongen een behandeling wegens ebola, zo heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dinsdag bekendgemaakt. Het is het eerste geval in dat Afrikaanse land sinds een uitbraak in Congo tien maanden daarvoor.

De jongen is op 9 juni met zijn familie uit Congo gekomen via de grenspost Bwera. Daar hebben ze verzorging gezocht, aldus de WHO op Twitter.

Het Oegandese ministerie van Volksgezondheid en de VN-organisatie hebben specialisten naar de westelijke stad Kasese gestuurd om eventuele andere gevallen van ebola te vinden en hen te vaccineren die met het kind in contact zouden zijn kunnen komen.