Voor Nacer Chadli, op het WK in Rusland nog matchwinnaar tegen Japan, was er tegen Schotland opnieuw geen plaats op de bank.

Ook Hendrik Van Crombrugge, Brandon Mechele en Leandro Trossard moesten net zoals tegen Kazachstan de wedstrijd vanuit de tribune volgen. Het vijfde slachtoffer was dit keer Hans Vanaken. Adnan Januzaj kreeg wel een plaats in de dug out.