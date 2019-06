Diana (11) zoekt geld om beste schaakster ter wereld te worden

Gent - Schaakkampioene Diana Musabayeva (11) heeft een missie. Ze wil de eerste vrouwelijke grootmeester van België worden én de beste schaakster ter wereld. Maar een reis naar China, waar het wereldkampioenschap plaatsvindt, is te duur. Haar ouders zijn een crowdfunding gestart om haar droom toch waar te maken.

Diana Musabayeva is een rijzende ster in de schaakwereld. Eerder dit jaar won ze op het Belgisch jeugdkampioenschap de titel voor meisjes jonger dan twaalf jaar. In 2017 was ze ook al Belgisch kampioene bij de meisjes jonger dan tien. Vandaag heeft het wonderkind al twintig trofeeën op haar palmares. Ze staan stuk voor stuk te blinken in de living bij de Musabayevs thuis in Zwijnaarde. “We zijn zelf stomverbaasd over het talent van onze dochter”, zegt ­papa Ismail Musa­ba­yev, die uit Oezbekistan komt.

Maar aan al dat succes hangt een stevig prijskaartje. Haar ouders geven aan schaaktoernooien in het buitenland duizenden euro’s uit. Begin augustus trekt Diana naar het Europees kampioenschap in de Slovaakse hoofdstad Bratislava. Haar kosten worden terugbetaald door de Belgische schaakbond, maar niet die van haar ouders. Geld om enkele weken later naar het wereldkampioenschap in China te gaan, is er al zeker niet. De Belgische schaakbond betaalt maar één van de twee kampioenschappen terug. Subsidies zijn er niet, omdat schaken in België niet als sport is erkend. Diana ligt er wakker van. Ze droomt ervan de beste schaakster ter wereld te worden. “In België kan ik maar zoveel leren omdat schaken hier nog in zijn kinderschoenen staat”, zegt het meisje, dat aangesloten is bij schaakclub De Mercatel in Sint-Amandsberg. “Maar in China zal al het toptalent van de wereld aanwezig zijn.”

Jongens verslaan

Om de droom van hun dochter te vervullen, zijn haar ouders een crowdfunding gestart. ­Diana hoopt met haar buitenlandse ervaring de eerste vrouwelijke grootmeester van België te worden. “Dat is de hoogst bereikbare titel die een schaker kan krijgen”, legt ze uit. “In België zijn er maar zes en het zijn allemaal mannen. Ik geniet er trouwens van om jongens bij het schaken te verslaan.”

dianachess.com