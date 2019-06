Spanje in de ban van “laatste grote geheim” transfer Eden Hazard

Eden Hazard vertrekt vandaag naar Spanje waar hij morgen rond 19 uur wordt voorgesteld in het shirt van Real Madrid. De vraag die heel de hoofdstad bezighoudt is met welk rugnummer de Belg het heilige gras van het Santiago Bernabéustadion zal betreden. 7, 11, een verrassing of helemaal niets?

