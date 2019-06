Je kent wellicht hun namen niet, maar 33 jaar geleden hebben deze 3 mannen Europa gered: de echte helden van Tsjernobyl

De veelgeprezen fictieserie ‘Chernobyl’ schetst de kernramp in de Oekraïense stad Tsjernobyl, toen nog deel van de Sovjet-Unie. Maar de échte hoofdrolspelers in deze nucleaire ramp komen amper aan bod. Drie helden konden een tweede, nog veel verwoestendere, ontploffing voorkomen. Ze riskeerden hun leven om dat van miljoenen anderen te redden. Dit is hun verhaal.