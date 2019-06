Jonge Duivels winnen laatste generale repetitie voor EK U21

De nationale beloftenploeg heeft het vertrouwen weer enigszins opgekrikt. De jonge Duivels, die sinds vrijdag op Sicilië zijn om het EK U21 voor te bereiden, wonnen een trainingswedstrijd achter gesloten deuren tegen een lokale, Italiaanse selectie. Ondanks de loden hitte boekten ze een zege met ruime cijfers. In deze laatste trainingspot voor de start van het EK kwam iedereen in actie. Goed nieuws is dat bondscoach Johan Walem zondag voor de eerste groepswedstrijd tegen Polen nog steeds een beroep kan doen op zijn volledige selectie. Vorige maandag werd nog met 3-0 verloren van de Franse beloftenploeg. “Maar wij hadden toen heel veel fysiek werk verricht, terwijl zij ons vertelden dat het er bij hen net rustig aan toe ging. Daarom mochten we die nederlaag niet dramatiseren”, vindt aanvaller Aaron Leya Iseka.