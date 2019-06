Vanhaezebrouck twijfelt aan Charleroi, Hasi zegt neen tegen Cercle Brugge

Dik één week voor de seizoensvoorbereiding zitten twee eersteklassers nog altijd zonder coach: Cercle Brugge en Charleroi. Hun zoektocht naar een trainer is allesbehalve evident.

De zoektocht van Cercle is een zware dobber. Moederclub Monaco kwam aandraven met enkele Franse trainers, zoals Valerien Ismael en Fabien Mercadal, maar de Vlaamse strekking binnen de Vereniging wilde graag een trainer die de Belgische competitie kent. Zij rekenden de laatste week op ex-speler Besnik Hasi, maar die heeft nu neen gezegd tegen Cercle. Het probleem is dat Hasi nog tot eind juli een contract heeft bij Al Raed in Saoedi-Arabië. Daar deed hij het uitstekend en de woestijnclub wil hem zelfs een contractverlenging aanbieden. Voor een overstap naar Brugge had Cercle dus een afkoopsom moeten bieden en had Hasi een flink stuk loon moeten inleveren. Dat blijkt voor beide partijen niet haalbaar.

De teneur is nu weer dat er – op voorspraak van Monaco – toch een buitenlandse trainer aan het roer zal komen. Cercle hoopt wel nog dat één van de assistenten die Hasi wilde meebrengen – mogelijk Bernd Thijs – wel zal ingaan op hun aanbod om toch ook het Vlaamse karakter te behouden.

Probleem-Morioka

Bij Charleroi is Hein Vanhaezebrouck nog altijd de topkandidaat om Felice Mazzu op te volgen. De ­Karolo’s zouden een flinke financiële inspanning willen doen, al ontkent manager Medhi Bayat dat een jaar­salaris van bijna 1 miljoen euro op tafel ligt.

Vanhaezebrouck twijfelt echter. Niet omwille van het geld, maar eerder psychologisch. Charleroi is (nog) niet van hetzelfde kaliber als AA Gent of Anderlecht. De werkomstandigheden en de trainingsaccommodaties zijn (nog) niet te vergelijken. Bovendien lopen er bij Charleroi spelers rond als Jeremy Perbet, Massimo Bruno en Ryota Morioka, die bij Gent en Anderlecht geen al te beste relatie hadden met Hein. Dat is toch een probleem, zeker omdat Charleroi zijn ploeg een beetje rond Morioka wil bouwen. Daarom vraagt Vanhaezebrouck zich af of het niet beter is om te wachten op een buitenlands aanbod. Zijn makelaar Mogi Bayat heeft onder meer goeie contacten in Frankrijk.

Charleroi wacht voorlopig op het antwoord van Van­haezebrouck. Als alternatieven denken ze aan Luka ­Elsner (Union), Drazen Brncic (RWDM) en een buitenlandse coach, maar in die dossiers nemen ze voorlopig geen initiatief.