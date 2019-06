CLUBNIEUWS. Engelse en Duitse clubs strijden om Verstraete, Cercle Brugge mikt op Lokeren-icoon

De buitenlandse belangstelling voor Birger Verstraete neemt steeds concretere vormen aan. Intussen hoopt Cercle Brugge zich te verzekeren van de diensten van Lokeren-icoon Killian Overmeire.

AA GENT. Engelse en Duitse clubs strijden om Verstraete

De buitenlandse belangstelling voor Birger Verstraete neemt steeds concretere vormen aan. De 25-jarige middenvelder van AA Gent staat op de radar van Watford, dat heel ver wil gaan om hem aan te werven. Daarnaast hebben zich ook al enkele Duitse teams gemeld voor Verstraete, die eerder al aanbiedingen van Franse teams naast zich neerlegde. Ook Al Ain – de nieuwe werkgever van Ivan Leko – meldde zich, maar een avontuur in het Midden-Oosten spreekt de Oostendenaar niet aan. Het Gentse clubbestuur probeerde geruime tijd in te praten op Verstraete om zijn contract, dat volgend jaar afloopt, te verlengen. Maar ondertussen houdt men er ernstig rekening mee dat de middenvelder volgende week maandag, wanneer de Buffalo’s de trainingen hervatten, niet meer van de partij zal zijn.

CERCLE BRUGGE. Cercle mikt op Overmeire

Cercle Brugge beleeft niet alleen een moeilijke zoektocht naar een coach, ook spelers halen is niet zo evident. Zo mikte de Vereniging op Killian Overmeire (33) van Lokeren. Door de zaak Propere Handen weet de middenvelder – icoon op Daknam – echter nog niet of Lokeren volgend seizoen in 1A of 1B zal voetballen. Dus wil hij nog niets beslissen over zijn toekomst. En zo blokkeert Propere Handen nog enkele Cercle-transfers. Frank Boya (22) van Moeskroen is een optie, maar die heeft ook aanbiedingen van clubs die nog niet weten of ze in 1A of 1B zullen uitkomen.

Kandidaat om keeper te worden, is Seydou Sy (23) van Monaco. De Senegalees van 1m92 was vierde keeper bij de Monegasken en leek even in aanmerking te komen voor de CL-match tegen Club Brugge eerder dit jaar, maar was niet aangemeld op de Europese lijst.

ANDERLECHT. Operatie dreigt voor Najar

Anderlecht vierde onlangs dat ­Andy Najar (26, foto) al zeven jaar voor de Brusselse club voetbalt. Maar daar waren jaren bij met veel blessureleed en er komt maar geen einde aan. In een ­oefenmatch met Honduras tegen Paraguay viel Najar een halfuur in en daar liep hij na een contact een knieblessure op. Uit onderzoek blijkt dat de meniscus is geraakt. Anderlecht vraagt nu dat de rechterflankspeler zo snel mogelijk terugkomt, zodat de medische staf een MRI kan laten maken. Het valt niet uit te sluiten dat Najar alweer geopereerd moet worden en enkele weken out is. Dat zou een streep door de rekening zijn van paars-wit. Een fitte Najar is altijd bruikbaar, maar kon eventueel ook verkocht worden bij een goed bod.

ANDERLECHT. Kompany debuteert mogelijk tegen Oudenaarde

Vincent Kompany speelt op 22 juni niet mee met Anderlecht tijdens de eerste oefenmatch van het seizoen op RWDM. 4.000 RSCA-fans kochten een ticket, maar de speler-coach is nog met vakantie. Tegen Oudenaarde op 29 juni maakt hij mogelijk wel zijn debuut.

KV OOSTENDE. Galamatch tegen OFI Kreta

KV Oostende speelt op 21 juli thuis een galamatch tegen OFI Kreta

CLUB BRUGGE. Decarli naar Duitsland

Saulo Decarli (Club Brugge) tekende voor drie jaar bij Bochum. Hij speelde in twee seizoenen 25 matchen voor Club.

STANDARD. Luyindama definitief naar Galatasaray?

Gatala­saray heeft nog tot het einde van deze maand om de optie op Christian Luyindama (25) te lichten. De gesprekken lopen nog steeds en volgende week wordt er een doorbraak verwacht.