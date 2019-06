OVERZICHT EK-KWALIFICATIES. Duitsland en Frankrijk halen uit, Turkije doet slechte zaak in Ijsland

De Rode Duivels blikten Schotland in met 3-0. Wat gebeurde er in de andere wedstrijden tijdens de vierde speeldag van de EK-kwalificaties?

Rusland - Cyprus (I)

De Russen, de voornaamste concurrent voor de Rode Duivels in Groep I, hadden wat tijd nodig om de Cyprioten te ontwrichten. Uiteindelijk was het Aleksej Ionov die de ban brak. Het werd uiteindelijk een klinische zege in het Nizhny Novgorod Stadium, die hen wel alleen tweede maakt in de groep van de Rode Duivels. Door hun uithaal tegen San Marino (9-0) beschikken ze wel over een beter doelsaldo dan België.

Kazachstan - San Marino (I): 4-0

Drie dagen na hun 3-0 nederlaag tegen de Rode Duivels in Brussel, wonnen de Kazachen in hun vierde kwalificatiewedstrijd met 4-0 (rust 1-0) van San Marino. Islambek Kuat (45e), Maksim Fedin (62e), Gafurzhan Suyumbayev (65e) en Bauyrzhan Islamkhan (79e) scoorden. Kazachstan moet hopen dat Rusland of België helemaal instort, maar die kans is bijzonder klein in Groep I.

Duitsland - Estland (C)

Duitsland is aan een verjongingskuur bezig, maar het was de gevestigde waarde Marco Reus die de Duitsers op 1-0 hees. Hij speelde als valse spits met Serge Gnabry en Leroy Sané rond zich.

Eerstgenoemde verdubbelde nog voor de twintigste minuut de score. Leon Goretzka zette een minuutje later al de 3-0 op het bord, Ilkay Gündogan maakte er in de 26ste minuut 4-0 vanop de stip. Reus maakte de forfaitscore voor de rust al compleet met een heerlijke vrijschop.

Marcel Halstenberg (2 interlands in november 2017) en Julian Draxler mochten na de koffie meedoen aan het voetbalfeestje. Gnabry maakte de 6-0 op het uur, invaller Timo Werner pikte ook nog zijn doelpuntje mee. Sané kon natuurlijk niet ontbreken dus hij maakte er een geweldige 8-0 van.

GOAL | Gnabry duwt er nog eentje bij voor Duitsland! ✌️



🇩🇪🇪🇪 #GEREST 6️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/m7CcNFb8XL — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) June 11, 2019

Wit- Rusland- Noord-Ierland (C)

Geen topaffiche, waarbij Paddy McNair de man van de wedstrijd was. De ex-Manchester Unitedspeler scoorde de enige treffer van de wedstrijd. Daardoor staan de Noord-Ieren gek genoeg boven de Duitse Mannschaft in het tussenklassement, maar de Duitsers hebben wel een wedstrijd minder gespeeld.

Azerbeidzjan - Slowakije (E): 1-5

De Slowaken kenden weinig moeite met de thuisploeg. Stanislav Lobotka en Juraj Kucka zetten de bezoekers al snel op rozen, de aansluitingstreffer van Ramil Sheydayev werd al na een minuut weggeveegd door de 1-3 van wie anders dan Marek Hamsik.

Pick. That. Out.



Juraj Kucka's free kick from the overnight UEFA Euro 2020 qualifiers against Azerbaijan was unreal! 🇸🇰🚀#EURO2020 #OptusSport pic.twitter.com/2cGkILk6pI — Optus Sport (@OptusSport) June 11, 2019

De speler van Napoli zette na de rust de puntjes op de i met de 1-4, David Hancko maakte het helemaal af. Door de zege in Bakoe staan de Slowaken tweede in hun groep E samen met Kroatië.

Hongarije - Wales (E)

De Welshmen hebben een team met veel potentieel en vierden onlangs nog de transfer van Daniel James naar Manchester United. Vieren deden ze niet in Hongarije, want de Oost-Europeanen hielden goed stand. Meer zelfs, Mate Patkai scoorde de matchwinner. De Hongaren zijn daardoor groepsleider met 9 punten, maar hebben als enige vier wedstrijden gespeeld.

Ijsland - Turkije (H)

Doublette van een verdediger. Foto: AFP

Een belangrijke wedstrijd in Groep H, want Turkije en Ijsland maken wellicht onder elkaar uit wie tweede wordt na Frankrijk. De Ijslanders begonnen als beste aan de wedstrijd dankzij een doelpunt van Ragnar Sigurdsson. Diezelfde verdediger van FK Rostov maakte er in de eerste helft nog 2-0 van. Dorukhan Toköz milderde nog voor de Turken voor de rust.

De eilandbewoners hielden het echter vol tegen hun grootste concurrent in Groep H en staan samen met Frankrijk en Turkije nu aan de leiding met elk 9 punten. De Turken hebben wel nog een ruim doelpuntensaldo als voorgift, maar ze hadden een uitstekende zaak kunnen doen in deze match. Tevergeefs.

Andorra - Frankrijk (H)

Mbappé andermaal aan het kanon. Foto: AFP

De Fransen kozen voor een veredeld B-elftal met onder meer Wissam Ben Yedder en Léo Dubois in de basis. Het was echter gevestigde waarde Kylian Mbappé die de score opende voor de wereldkampioen. De tiener scoorde al zijn honderdste doelpunt voor land en club. Ben Yedder bedankte voor zijn basisplaats dor de score te verdubbelen, ook Florent Thauvin pikte zijn goaltje mee. Kurt Zouma maakte de viervoudige voorsprong voor Les Blues.

Frankrijk duwde nadien niet meer door bij het piepkleine buurland. Zij staan met het beste doelsaldo aan de leiding in groep H.

Albanië - Moldavië (H)

Het duel tussen de twee Balkanlanden werd pas geopend na een roos van Sokol Cikalleshi, actief in Turkije. De landen zitten in de buik van het klassement in hun groep H, maar doordat de drie grote landen elkaar mogelijk in de voet schieten blijven deze landen nog redelijk in de running voor wie weet play-offs.

Italië - Bosnië en Herzegovina (J)

GOOAAAAL | Edin Dzeko brengt Bosnië op voorsprong in Turijn! 👀



🇮🇹🇧🇦 #ITABOS 0️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/ePzXbZ2tPk — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) June 11, 2019

De Italianen werken aan de weg terug na het missen van het EK. Edin Dzeko toonde hen wat ze momenteel missen: een topspits. De speler van AS Roma legde de 0-1 in doel in het Allianz Stadium van Juventus. Fabio Quagliarella moest bij de rust naar de kant, toptalent Fernando Chiesa moest voor meer animositeit zorgen. Lorenzo Insigne, nog zo’n dribbelkont, maakte al snel de gelijkmaker na de pauze.

Bij Bosnië en Herzegovina vielen nadien Bojan Nastic (KRC Genk) en Gojko Cimirot (Standard) in, zij zorgden er mee voor dat de Italianen lang hun comeback niet compleet maakten. Marco Verratti maakte alsnog de belangrijke 2-1.

Griekenland - Armenië (J)

De bezoekers kwamen op voorsprong dankzij een doelpunt van Aleksandre Karapetian, spits bij het Luxemburgse Progrès Niederkorn. Gevorg Ghazaryan maakte in de acht minuten (!) extra tijd van de eerste helft de dubbele voorsprong compleet. De Grieken reageerden op het uur dankzij een scorende Zeca. Tigran Barseghyan scoorde de wedstrijd echter dood met zijn 1-3, ook al maakte Konstantinos Fortounis nog een aansluitingstreffer. Beide ploegen lijken weinig kans te maken op meer in deze groep.

Liechtenstein - Finland (J)

Een duel tussen kleintjes, waarbij Teemu Pukki de score opende. De Premier League-spits van Norwich City scoorde dit seizoen 29 keer voor de promovendus. Dankzij een goal van Benjamin Kaellman werd het 0-2 voor de Finnen. Een uitstekende zaak voor de Scandinaviërs, want het komt daarmee op de tweede plaats van Groep J met 9 op 12. Enkel Italië doet beter in de groep.