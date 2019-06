Onze Chef Voetbal Ludo Vandewalle over simpele zege Rode Duivels: “Catenaccio van Schotland maakte het interessant”

Catenaccio. Het is een term die in onbruik is geraakt in het voetbal. Het meest defensieve voetbal ooit, in de jaren 60 door Inter Milaan-coach Helenio Herrera ontworpen, kreeg een Schotse stempel. Tegelijkertijd werd bewezen waarom die Italiaanse ‘grendel’ helemaal in onbruik is geraakt. Het is in het hedendaagse voetbal niet eens meer sluw om met negen spelers in het eigen strafschopgebied te gaan spelen.