Drie Spaanse journalisten zakten speciaal voor Hazard een week naar België af: “We droomden ’s nachts zelfs van Eden”

Het was voor de Rode Duivels een beetje een uitzwaaimatch vanavond, na een lang en slopend seizoen. Voor de Spaanse journalisten evenzeer, na een lange en slopende week. Zeven dagen zaten ze – neen, probéérden ze in het spoor te zitten van Hazard, de nieuwe Galactico van Real. Vrijdag keren ze terug naar Madrid, waar ze hem eindelijk kunnen spreken. “Of we hem al beu zijn? Ik denk dat Eden en zijn familie óns vooral beu zijn.”