Kritische journalist ‘met drugs op zak’ wint van het Kremlin: Rusland laat zaak vallen na ongezien protest

Het is een veelgebruikte tactiek van het Kremlin. Al te kritische journalisten of mensenrechtenactivisten worden ‘toevallig’ door de politie betrapt met drugs en vliegen enkele jaren de cel in. Freelancejournalist Ivan Golunov (36) leek het nieuwste slachtoffer te worden, maar de media en de publieke opinie gingen in de tegenaanval. Met onverwacht succes. Voor de verdedigers van de vrije meningsuiting in Rusland biedt het een beetje hoop.

‘Wij zijn Ivan Golunov.’ Dat stond maandag in blokletters op de frontpagina’s van drie populaire Russische kranten. Een ongeziene steunactie voor de freelancejournalist die vorige week werd opgepakt in Moskou nadat agenten synthetische drugs hadden ontdekt in zijn rugzak. Bij een huiszoeking nadien werden voldoende illegale middelen gevonden om Golunov te beschuldigen van het aanmaken en dealen van drugs. Volgens de officiële verklaring toch, maar daar geloofden de kranten niets van. In de gezamenlijke verklaring stond dat men zich niet van de indruk kon ontdoen dat de arrestatie het gevolg was van het beroep van de man. Ze eisten een onderzoek én straffen als bleek dat de zaak tegen Golunov vervalst werd.

Een demonstrant wordt gearresteerd door agenten in Moskou Foto: AFP

Ook op sociale media werd opmerkelijk open en fel gereageerd op de arrestatie. Snel werd ontdekt dat de foto’s van de drugsvangst helemaal niet in Golunovs appartement waren genomen. Toen de politie dat schoorvoetend moest toegeven, zwol het protest nog aan. Het leidde tot een petitie met 300.000 handtekeningen om de journalist vrij te laten. En dan kwam nog die steunbetuiging van drie grote kranten. Zelfs op de staatszenders kreeg de journalist steun. Daar werd gesteld dat alles erop wees dat “enkele losgeslagen elementen binnen de politie” de zaak in scène hadden gezet. Een aanval op de persvrijheid luidde het, of wat daar in Rusland van rest.

Staatszaak

De druk zorgde ervoor dat Golunov onder huisarrest werd geplaatst. Dat gebeurt in drugsonderzoeken anders nooit. Maar de kritiek verstomde niet. Toen de voorzitter van de Russische Federatieraad de zaak maandag “een kwalijk dossier” noemde, was duidelijk dat het Kremlin zijn bocht had ingezet. Maandagnamiddag maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken bekend dat de zaak werd stopgezet en de journalist vrij was. De Russische media en publieke opinie had van de zaak-Golunov een staatszaak gemaakt. In de hoop dat er nog iets te redden was van de vrijheid van meningsuiting in hun land. Voor een keer loonde protest in Rusland. Een gevaarlijk precedent voor president Poetin.

Journalist Ivan Golunov tijdens zijn verhoor. Foto: Photo News

