WK-finalist Kroatië verliest vriendschappelijk van Tunesië, dat oude bekende dankt

Tunesië kan met een heel gerust moed de Africa Cup aanvangen. De Noord-Afrikanen versloegen dinsdagavond in een vriendschappelijk duel WK-finalist Kroatië met 2-1.

De Tunesiërs domineerden de wedstrijd tegen de Kroaten, die aantraden in een veredeld B-elftal met veel verschillende debutanten en in een nieuwe 3-5-2 formatie. Het was duidelijk dat het nog niet op punt stond, want Anice Badri kon al na zestien minuten de Kroaten krenken. Hij werkte een mooie aanval van De Adelaars van Carthago af voor de 1-0. Badri speelde twee jaar in België voor Moeskroen, sinds 2016 is hij actief in eigen land voor Espérance Tunis. Zijn nationaal elftal kreeg nog enkele kansen, maar de Kroatische doelman Simon Sluga hielp niet mee.

Bruno Petkovic maakte vroeg in de tweede helft gelijk met zijn eerste interlandgoal. De Tunesische invaller Naïm Sliti maakte het echter af vanop de stip nadat de Kroatische kapitein Domagoj Vida de bal met de hand beroerde in de zestien.