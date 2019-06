Gered met kleren van onze redders

De redders aan onze kust sneller ook ter hulp in Afrika en Azië. Niet door de stranden daar te gaan bewaken, wel door hun oude uniformen op te sturen. Bij ons krijgen de redders deze zomer nieuwe kledij, en dus zat de Kustreddingsdienst IKWV plots met een overschot van duizenden shorts, polo’s, broeken en truien. “We sturen al jaren kledij de wereld rond, maar dit jaar zijn het ongezien veel stukken”, zegt secretaris An Beun. De kledij wordt naar Belgische hulporganisaties in Azië en Afrika gestuurd of meegegeven aan scholen met een uitwisselingsproject in die continenten. “En zo krijgen wij plots foto’s van voetbalploegjes met de polo’s van Scapa Sport of bedankingen van arme kinderen in dorpen in Gambia, India, Indonesië, Senegal.”(thv)