Romelu Lukaku praat over zijn relatie met de fans maar wil niets kwijt over toekomst als international: “Iedereen kent mijn verhaal”

De legende groeit. Twee dagen voor zijn 26ste verjaardag maakte Romelu Lukaku zijn 47ste en 48ste goal voor België. Tegen een onmachtig en zelfs verzwakt Schotland had de teller zelfs al op 50 kunnen staan. Geen enkele speler in Europa komt ook maar in de buurt van de 25 goals die Lukaku de voorbije twee jaar maakte voor de Rode Duivels.