Romelu Lukaku spreekt al Italiaans (maar glimlacht enkel bij vragen over Inter)

Spaanse journalisten kamperen al twee weken in België voor Eden Hazard, maar gisteren doken ook Italiaanse collega’s op. Een journalist van La Gazzetta dello Sport informeerde bij Romelu Lukaku na zijn twee goals tegen Schotland (3-0) of hij al een mondje Italiaans sprak. De Rode Duivel verbaasde door de man in enkele zinnen Ita­liaans te antwoorden en lachte toen die over Inter Milaan begon.

Lukaku’s manager Mino Raiola is een Italiaanse Nederlander en Lukaku wordt al enkele maanden in verband gebracht met een transfer naar Inter. Vragen over zijn toekomst wimpelde hij gisteren met een brede glimlach af. Al liet hij wel doorschemeren dat hij toe is aan een nieuw avontuur. “Het is een moeilijk seizoen geweest. Ik heb niet altijd op mijn beste plaats gespeeld. Maar mentaal heb ik toch weer stappen gezet en bijgeleerd.”

Indrukwekkende cijfers

De cijfers van Lukaku bij de Rode Duivels worden met elke interland nog indrukwekkender. Op zijn 26ste heeft hij nu al 48 gescoord voor zijn land. Een Belgisch record maar ook internationaal iets om mee uit te pakken:

Met voorsprong topschutter aller tijden bij Rode Duivels

1. Romelu Lukaku: 48 goals in 81 caps (0,59 goals/cap)

2. Bernard Voorhoof: 30 goals in 61 caps (0,49 goals/cap)

3. Paul Van Himst: 30 goals in 81 caps (0,37 goals/cap)

4. Eden Hazard: 30 goals in 102 caps (0,29 goals/cap)

5. Marc Wilmots: 29 goals in 70 caps (0,41 goals/cap)

Beter dan Alan Shearer, Rivaldo, Agüero,...

Zo laat hij heel wat grote namen in het buitenland achter zich. Met 48 goals doet hij beter dan vermaarde topschutters als:

- Alan Shearer (Engeland): 30 goals in 63 caps

- Rivaldo (Brazilië): 34 goals in 74 caps

- Raúl (Spanje): 44 goals in 102 caps

- Alessandro Del Piero (Italië): 27 goals in 91 caps

- Sergio Agüero (Argentinië): 39 goals in 89 caps

- David Trezeguet (Frankrijk): 34 goals in 71 caps

- Dennis Bergkamp (Nederland): 37 goals in 79 caps