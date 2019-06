Donald Trump Jr. getuigt opnieuw voor Senaatscommissie

In verband met het onderzoek naar Russische inmenging tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 zal de oudste zoon van de Amerikaanse president, Donald Trump Jr., woensdag voor de inlichtingencommissie van de Senaat getuigen. De ondervraging vindt achter gesloten deuren plaats, zo berichtte de zender CNN op basis van anonieme bronnen.

Al in mei raakte bekend dat de door de Republikeinen geleide inlichtingencommissie van de Senaat Donald Trump Jr. (41) opnieuw had ontboden om te getuigen in verband met het Rusland-onderzoek. Het is de eerste keer dat het Congres zijn onderzoeksbevoegdheid gebruikt om een familielid van president Donald Trump te ontbieden.

Vermogen

Die laatste zei toen zelf “zeer verbaasd” te zijn over de dagvaarding van zijn zoon en benadrukte dat hij door speciaal aanklager Robert Mueller “volledig buiten verdenking is gesteld”.

Donald Trump Jr. werd in september 2017 al urenlang verhoord in de Senaat in verband met een een ontmoeting tussen een Russische vertegenwoordiger en het campagneteam van Trump in New York en over een bouwproject van zijn vader in Moskou. Trump Jr. beheert via de Trump Organization het vermogen van de familie.