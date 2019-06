Schotse kranten onder de indruk van Rode Duivels: lof voor eigen ploeg ondanks “harde les” van “briljante Belgen”

De Schotse kranten waren ondanks de 3-0-nederlaag van hun land gisterenavond in Brussel tevreden over de prestatie tegen de Rode Duivels. Omdat ze vonden dat de Schotse nationale ploeg een prima organisatie had neergezet. En omdat ze onder de indruk waren van de klasse van de Belgen. “België is één van de kanshebbers om volgende zomer in de finale te staan en je hoeft helemaal niet verrast te zijn als Eden Hazard in de finale op Wembley de beker zou optillen.”

“België? Dat was alweer de gebruikelijke verzameling supersterren, die alles tezamen een miljard Britse Pond zijn”, ging The Scottish Sun van start. “Maar de Rode Duivels werden in de eerste helft opgejaagd door de Schotse terriërs, die ondanks de zware beproeving weinig fouten maakten in hun strakke organisatie. De nummer één van de wereld zaaide vertwijfeling met hun verbluffend snel le passing en veel beweging, maar de verdediging van de Schotten was vastberaden en gedisciplineerd. Het grote probleem was echter om de bal in eigen rangen te houden. De kwaliteit bij België was bij momenten adembenemend. Tegen het einde van de eerste helft was de druk niet meer te houden: corner na corner. Het geweldige kopbaldoelpunt van Lukaku op slag van rust was een dolk in het Schotse hart. Na de 2-0 van Lukaku moesten de Schotten zich beperken tot damage control. Onze Bravehaerts verdienden geen zware nederlaag. Ze pakten drie doelpunten, maar namen ook genoeg positieve elementen voor de toekomst mee, zelfs al kunnen we nu de kwalificatie voor Euro 2020 al op onze buik schrijven.”

“Schotland was maar 60 seconden verwijderd van het succes om met een 0-0 de kleedkamer in te trekken in het Koning Boudewijnstadion, maar een moment van onoplettendheid besliste daar anders over”, schrijft The Herald of Schotland. “Dat maakt het verschil tussen het succes en het falen van een tactiek, zeker gezien de 43 plaatsen tussen België en Schotland op de wereldranglijst en het feit dat de marktwaarde van België zo’n 1 miljard Pond bedraagt. Maar op slag van rust greep Eden Hazard het momentum. Dat is wat 90 miljoen Pond marktwaarde en een weeksalaris van 400.000 Pond oplevert, nemen we aan. Maar bij dit Belgisch team loert er een Hazard om elke hoek. Winnen tegen het beste team ter wereld zou even straf geweest zijn als hun zeges tegen Frankrijk in de kwalificatie voor Euro 2008. Bij momenten was het genieten van de klinische manier waarop de Belgen met de geboden ruimte omgingen. Eden Hazard brak door de linies en bediende De Bruyne die een aantal keer geweldig uithaalde. Het Koning Boudewijnstadion was in het verleden een kerkhof voor de managers van Schotland, met zowel Craig Brown als Craig Levein die hier nederlagen leden waarvan ze nooit zijn hersteld. De late lage knal van De Bruyne betekende dat de match de geschiedenisboeken zal ingaan als een 3-0-zege voor België . Maar als je goed genoeg keek, zag je groene scheuten van het herstel van het Schotland onder Clarke die gisteravond in Brussel waren aan het ontspruiten.”

“Ondanks de beperkingen van Schotland was het onmogelijk om niet verwonderd te zijn over het briljante België”, vond Daily Record. “Het achterste trio met Vincent Kompany, Jan Vertonghen en Toby Alderweireld ondervonden zelden problemen, maar België speelt daarvoor effectief met zeven aanvallende spelers. Axel Witsel en Youri Tielamans controleren het middenveld, De Bruyne verdeelt de passing, de gebroeders Hazard hebben de snelle voeten om elke verdediger te laten schrikken en Lukaku is er om te scoren. Er is een reden waarom ze op nummer één in de wereld staan en het is beangstigend om ze op volle kracht aan het werk te zijn omdat er maar weinig verdedigingen zijn die hen kunnen afstoppen. België is één van de kanshebbers om volgende zomer in de finale te staan en je hoeft helemaal niet verrast te zijn als Eden Hazard in de finale op Wembley de beker zou optillen.”

“Schotland kreeg een harde les in Brussel”, titelt The Scotsman. “De mannen van Steve Clarke verdedigen zich met een mengeling van ijver en wanhoop maar één moment van concentratieverlies vlak voor rust maakte al het goede werk ongedaan tegen het all-star-team van Roberto Martinez. om zich voor het eerst sinds 1998 nog eens te plaatsen voor een groot toernooi wordt zo niet eenvoudiger voor Schotland.”