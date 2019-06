Amerikaan die migranten hielp gaat vrijuit

Een Amerikaan die 20 jaar cel riskeerde voor het helpen van twee Centraal-Amerikaanse migranten, is dinsdag vrijuit gegaan. Tijdens zijn proces in de staat Arizona raakte de jury het niet eens over de zaak.

Scott Warren, een 36-jarige leraar aardrijkskunde, was als vrijwilliger actief bij de organisatie “No More Deaths”. Die werd in 2004 opgericht om te vermijden dat migranten die clandestien de grens van Mexico met de Verenigde Staten oversteken, de dood vinden in de woestijn.

Annuleren

De federale autoriteiten beschuldigden Warren ervan de illegale komst van twee mannen uit Centraal-Amerika naar de VS te hebben geregeld in 2018. Hij zou ook geprobeerd hebben om het tweetal te verbergen voor de grenswachters, luidde het.

Warren riskeerde een gevangenisstraf tot 20 jaar. Zijn proces voor een federale rechtbank in Tucson duurde twee weken, maar na drie dagen delibereren slaagde de jury er niet in om het eens te raken over het verdict. De rechter besliste daarom om het proces te annuleren en Warren vrij te laten.