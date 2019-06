Regen vertraagt gecontroleerd uitbranden van bedrijfsgebouw Kampenhout

Kampenhout - In Kampenhout laat de brandweer woensdagochtend nog steeds het bedrijfsgebouw van afvalverwerkend bedrijf Renewi uitbranden. Dat meldt de Kampemhoutse burgemeester Kris Leaarts. “Door de regen zal dat wel trager verlopen dan oorspronkelijk gepland”, klinkt het.

De brand in het bedrijf dat bouw- en sloopafval verwerkt, brak kort na de middag uit en kende een snelle uitbreiding. De brandweerkorpsen van Leuven, Haacht en Aarschot kwamen in groten getale ter plaatse, maar al snel bleek er weinig anders op te zitten dan het gebouw gecontroleerd te laten uitbranden.

Watergordijn

De brandweer trok met water uit het kanaal een watergordijn op om het vuur te bestrijden en de zijkanten van het gebouw nat te houden en af te koelen, om zo ook te vermijden dat de brand zou overslaan naar naburige gebouwen.

Foto: atb

De brand heeft de hele nacht verder gewoed en zal dat ook nog vandaag doen, aldus burgemeester Leaerts: “De regen vertraagt de verbranding zodat het een hele tijd langer zal duren dan oorspronkelijk gepland was. Bovendien zorgt de regen ervoor dat de temperatuur van de brand minder hoog oploopt, waardoor er meer gevaar zou kunnen zijn dat toxische stoffen zouden kunnen vrijkomen. Uit de metingen van de civiele bescherming is gisteren al gebleken dat de vrijgekomen rook niet giftig was, maar indien nodig laten we vandaag nieuwe metingen uitvoeren.”

Het getroffen bedrijfsgebouw is zwaar beschadigd en zal naar alle waarschijnlijkheid afgebroken moeten worden. Bij de brand vielen geen gewonden.