Schoenen Torfs is ‘Beste Werkplek’ van Europa

Belgische bedrijven maken een goede beurt op de Europese uitreiking rond Great Place to Work. Schoenen Torfs staat zelfs bovenaan de lijst van ‘Best Workplaces’ bij grote bedrijven. Uitzendgroep Accent, een ander Belgische bedrijf, staat in die Europese lijst op nummer drie.

Al tien keer op rij is Schoenen Torfs in ons land bij de grote bedrijven uitgeroepen tot ‘Best Workplace’. Dit Belgisch onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door het Great Place to Work Institute Belgium in samenwerking met Vlerick Business School en Jobat/Mark Magazine.

Maar naast dit Belgisch initiatief is er ook een Europese rankschikking, zeg maar de ‘Champions League’ onder de bedrijven. Bij dit Europees onderzoek werden 1,4 miljoen werknemers van 2.878 organisaties uit 19 landen ondervraagd.

Winnaars

Bij deze Europese editie staan Schoenen Torfs (op één) en Accent (op drie) dus op het podium bij de grote bedrijven, het Nederlandse Coöperatie Dela staat in die lijst op twee. Bij de categorie van de multinationals is het techbedrijf Salesforce de winnaar gevolgd door uitzendgroep The Adecco Group (met ook hun Belgische afdeling) op twee. Andere ‘Best Workplaces’ uit de lijst van multinationals met een Belgische afdeling zijn Mars (op 6), SAS Institute (op 9) en EY (13).

Ook in de Europese lijst van de kleine tot middelgrote bedrijven (50 tot 499 werknemers) duiken Belgische bedrijven op. EASI staat op plaats 5 en AE op 14. Ook Xylos (op 40) en Protime (41) vinden we daar terug.

