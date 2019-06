Sm-meesteres die klant dodelijke injectie gaf, krijgt 30 maanden cel

Melle - De 29-jarige sm-meesteres uit Melle die haar klant een dodelijke injectie procaïne gaf, kreeg een voorwaardelijke celstraf van 30 maanden. In de zomer van 2017 boekte een vijftigjarige man een vijf uur durende sm-sessie maar dat liep helemaal fout af.

De blonde sm-meesteres S. uit Melle werd door de rechtbank tot dertig maanden cel veroordeeld omdat ze haar klant, een vijftigjarige tuinaannemer uit het Brusselse, een dodelijke injectie van het verdovingsmiddel procaïne had gegeven. De celstraf is echter voorwaardelijk omdat S. niet de intentie had haar klant te doden. “Hij vroeg mij om hem meerdere injecties procaïne toe te dienen via een infuus. Hij zou alles meebrengen. Hij sms’te dat hij jarenlange ervaring met het product had, en dat hij wist wat hij deed”, vertelde ze op het proces.

Maar al snel liep het fout in de sm-kelder. De vijftiger trok zelf vijftig spuiten op, goed voor een halve liter van het verdovend middel of vijftig keer de dodelijke dosis. De sm-meesteres weigerde aanvankelijk om in te gaan op het verzoek maar haar toenmalige partner wees haar op het gemakkelijk te verdienen geld. Haar ex-vriend werd voor zijn deelname veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van achttien maanden.

Ook moeten ze een schadevergoeding betalen aan de partner en kinderen van de overleden man. Zijn twee kinderen kregen elk 4.000 euro, zijn partner 2.000 euro. De kinderen vroegen aanvankelijk een gezamenlijke schadevergoeding van 30.000 euro. De rechter ging daar niet in mee omdat een deel van de verantwoordelijkheid bij de vijftiger zelf lag.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be