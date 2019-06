Zoo onder vuur voor nachtelijke feestjes waarbij man bier over tijger goot en vrouw naakt tussen de pinguïns probeerde te kruipen

Een nachtclub in een dierentuin. Het klinkt absurd, maar de komende maanden veranderen ze in Londen de zoo ’s nachts in een club op vrijdagavond. Geen goed idee volgens dierenwelzijnsorganisaties. In het verleden waren er al verschillende incidenten met dieren tijdens de bekende ‘Zoo Nights’.

Een man die bier over een tijger gooit of iemand die naakt in het zwembad van de pinguïns wil duiken. Feestjes in de dierentuin lopen al eens gemakkelijk uit de hand. Dat kon de zoo van Londen enkele jaren geleden aan den lijve ondervinden toen ze enkele avonden in de zomer wilde feestjes organiseerde. Tijdens die ‘Zoo Nights’ waren enkel volwassenen welkom en werd er blijkbaar een hoop alcohol geconsumeerd. En dat liep regelmatig uit de hand.

Nu komt de zoo opnieuw met de legendarische avonden op de proppen. Maar dierenwelzijnsorganisaties proberen daar een stokje voor te steken. Ze lanceerde een petitie die ondertussen al meer dan 15.000 keer werd getekend. Volgens hen wordt er tijdens die avonden amper voor de dieren gezorgd en ondervinden de dieren een hoop stress. “Dieren komen niet elke dag in contact met luide muziek, ze zijn dat niet gewoon”, zei een vertegenwoordiger van de dierenwelzijnsorganisatie.

Volgens de zoo werden vorige incidenten tijdens de nachtelijke evenementen “stevig gesensationeerd.” Er zijn geen dieren gekwetst geraakt en niemand is in de verblijven van de dieren geraakt, klinkt het in een statement. “Er zijn strikte maatregelen en dierenwelzijn is altijd onze top prioriteit.”