Verschillende delen van Hasselt zitten zonder stroom

Ook het stadhuis zou getroffen zijn door de stroompanne waardoor er op woensdagochtend geen dienstverlening is. De storing zou volgens de Limburgse stad nog tot de middag kunnen duren.

“Onze mensen zijn ter plaatse en doen er alles aan om het probleem zo snel mogelijk op te lossen”, laat Fluvius weten.

Stroompanne in Hasselt. In verschillende delen van onze stad is er momenteel geen stroom. Ook in stadhuis 't Scheep. Deze panne zou duren tot deze middag. Onze stadsdiensten kunnen op dit moment geen dienstverlening aanbieden. Meer info: https://t.co/PT0n9jeuZM.