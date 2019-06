Arsenal lijkt dicht te staan bij een transfer voor Yannick Carrasco, maar er is een grote kaper op de kust

Yannick Carrasco wil graag terugkeren naar Europa. De Rode Duivel kan rekenen op interesse van verschillende clubs en dan vooral Arsenal. Maar nu zou ook Bayern München zich opnieuw gemengd hebben in de debatten.

“Ik hoop dat mijn Chinese voorzitter mij laat gaan”, zei de 25-jarige aanvaller vorige week nog. Afgelopen winter al stond Carrasco op een zucht van een transfer naar Arsenal, maar voorzitter Shi Fenghe hield de deur toen dicht. Deze transferperiode krijgt de 25-jarige Brusselaar een herkansing om zijn terugkeer naar Europa te forceren.

“Er ligt nu een aanbod op tafel en de onderhandelingen met mijn zaakwaarnemer schieten goed op”, aldus Carrasco. Over zijn bestemming kon en wilde hij niets kwijt, maar dat het een ploeg is die geregeld Champions League speelt, stond toen volgens onze informatie vast. Drie weken geleden liet Carrasco nog verstaan dat hij graag naar de Premier League wil gaan. Lees: Arsenal. Ook bij Inter en AC Milan viel zijn naam.

Dalian Yifang betaalde 30 miljoen euro aan Atlético, plus 24 miljoen belasting aan de staat, en wil daar nu het leeuwendeel van recupereren. Maar dat vormt geen obstakel. “De club die me wil, heeft daar het maximale voor over. Ze accepteren de basisvoorwaarden die Dalian Yifang stelt”, klonk het.

Leroy Sané. Foto: EPA-EFE

Bayern

Volgens The Evening Standard zou de Chinese club tevreden zijn met een transfersom van 28 miljoen euro. Een vrij modale prijs voor een 25-jarige international van een topland en voor een topclub zoals Arsenal. Maar volgens Sport Bild heeft ook Bayern München zich, opnieuw, gemeld voor Carrasco.

Als ‘Der Rekordmeister’ Leroy Sané,voor wie het openlijk interesse toonde, niet kan weghalen bij Manchester City, is Carrasco een optie als Plan B. Net als Julian Draxler van PSG en Callum Hudson-Odoi van Chelsea. Timo Werner van Leipzig staat op de wenslijst als spits.

Bayern toonde ook in de zomer van 2017 al interesse in Carrasco. “De 23-jarige Rode Duivel ligt evenwel nog tot 2022 onder contract bij Atlético Madrid”, klonk het toen. “Aangezien Atletico met een transferverbod zit, is de kans gering dat belangrijke spelers weg mogen. Om de afkoopclausule van Carrasco te activeren, zou Bayern 100 miljoen euro moeten betalen.”