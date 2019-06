Tunesië met Msakni en Bronn naar Africa Cup

Youssef Msakni (Eupen) en Dylan Bronn (AA Gent) zijn door de Tunesische bondscoach Alain Giresse opgenomen in de 23-koppige selectie voor de Africa Cup, die volgende week vrijdag van start gaat, zo maakte de Tunesische voetbalbond woensdag bekend. Ook aanvaller Anice Badri (ex-Moeskroen) zit in de selectie.

De 28-jarige Msakni, afgelopen seizoen sinds de winterstop door Eupen gehuurd van Al Duhail, miste vorige zomer nog het WK door een zware blessure. In Rusland werden de Tunesiërs in een groep met de Rode Duivels, Engeland en Panama in de eerste ronde uitgeschakeld. Het groepsduel tegen de Duivels verloren ze in Moskou met 5-2. Dylan Bronn scoorde toen de eerste Tunesische treffer in het stadion van Spartak.

Op de Africa Cup nemen de Tunesiërs het in groep E op tegen Angola, Mauritanië en Mali. Hun openingswedstrijd spelen de Adelaars van Carthago op 24 juni tegen Angola.

Selectie:

Doelmannen: Farouk Ben Mustapha (Al Shabab/KSA), Moez Hassen (OGC Nice/Fra), Moez Ben Chrifia (ES Tunis/Tun)

Verdedigers: Mohamed Dräger (SC Paderborn/Dui), Rami Bedoui (Al Feiha/KSA), Yassine Meriah (Olympiakos/Gri), Dylan Bronn (AA Gent/Bel), Oussema Haddadi (Ettifaq/KSA), Karim Aouadi (ES Sahel/Tun), Nassim Hnid (CS Sfaxien/Tun), Wajdi Kechrida (ES Sahel/Tun), Ayman Ben Mohamed (ES Tunis/Tun)

Middenvelders: Ellyes Skhiri (HSC Montpellier/Fra), Ferjani Sassi (Zamalek SC/Egy), Naïm Sliti (Dijon/Fra), Bassem Srarfi (OGC Nice/Fra), Ghaylen Chaalali (ES Tunis/Tun), Mark Lamti (Bayer Leverkusen/Dui)

Aanvallers: Youssef Msakni (KAS Eupen/Bel), Wahbi Khazri (Saint-Etienne/Fra), Anice Badri (ES Tunis/Tun), Firas Chaouat (CS Sfaxien/Tun), Yassine Khenissi (ES Tunis/Tun)