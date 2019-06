1,6 miljoen euro voor 33 projecten rond sport en cultuur voor kansarmen

Via de inkomsten van de Nationale Loterij maakt de federale regering 1,6 miljoen euro subsidies vrij voor 33 projecten rond sport en cultuur voor kansarmen. Dat zeggen de ministers voor Armoedebestrijding Kris Peeters (CD&V) en van Begroting Sophie Wilmès (MR).

De 33 projecten werden door een onafhankelijke jury geselecteerd na een projectoproep. In totaal zullen 8 OCMW’s en 25 vzw’s, verspreid over het volledige land, genieten van financiële ondersteuning. Hiermee kunnen ze sport- en cultuuractiviteiten organiseren voor mensen in armoede en inzetten op hun maatschappelijke integratie. Daarnaast kunnen ze met het geld ook uitrusting en materiaal kopen in het kader van deze activiteiten.